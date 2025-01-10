¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¤¤¤Á¤ª¤·¡×¤­¤ç¤¦¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¿·Ç¯¤Ë¸«¤¿¤¤¡ªHAPPY¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡×¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡ô¥°¥Ã¥É¡ª¤¤¤Á¤ª¤·¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯1·î10ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë