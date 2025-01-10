1·î9Æü¡¢¿·ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË ¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ìó11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹á¼è¿µ¸ã¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¡£ÊüÁ÷¸å¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ±¥É¥é¥Þ¤Ç¹á¼è¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Âç¿¹°ìÊ¿¤È¤¤¤¦¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ò·ü¤±¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¡ÈÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¥­¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»ÖÂº½ß¤µ¤ó¡¢ÉÚ±Ê°¦¤µ¤ó¤Ê¤É¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬Â·¤Ã