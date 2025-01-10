¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¡Ö¼ã¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÅÁ¤¨¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ï¡Ö»þ¤Ë·òÁ´¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¥º§À®Î©¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¡¢¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾Ì¼¥¶¥Ï¥é¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËVariety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¤¬¡¢¡Ö¼ã¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢»ä¤ÏÅÙ¡¹¡¢