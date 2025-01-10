£²£²ºÐ¤Î²Î¤¤¼ê¡¦£Á£ä£ï¤¬¡¢£´·î£¹Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡ÈÁ´Éô¡¢¾¡Éé¶Ê¡£¡É¤Î½é¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Á£ä£ï¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥É¥Ð¥à¡×¡ÊÁ´£´£°¶Ê¼ýÏ¿¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò£±£°Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Ï£²£°£²£°Ç¯£±£°·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡×¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö¥®¥é¥®¥é¡×¤ä¡ÖÍÙ¡×¡¢¡Ö¿·»þÂå¡×¤ä¡Ö¾§¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£°ìÈÖ¡¢ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¡£¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¶Ê£²¶Ê¤È¡¢Ì¤ÇÛ¿®¤À¤Ã¤¿¡Ö£È