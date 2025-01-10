KDDI¤Î5G¤ò»È¤Ã¤¿°ìÉô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç°ì»þ¡¢¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Û¤É¸á¸å6»þÁ°¤ËÉüµì¤·¤Þ¤·¤¿¡£KDDI¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å4»þÈ¾¤¹¤®¤«¤é¡Ö5G SA¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀìÍÑ¤Îµ»½Ñ¤ÈÀßÈ÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿au¤äUQ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î5G¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Á´¹ñÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Û¤É¸á¸å6»þÁ°¤ËÉüµì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö5G SA¡×°Ê³°¤Î5GÄÌ¿®¤ä4GÄÌ¿®¤Ë¤Ï¾ã³²¤Ïµ¯¤­¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÌ¿®ÀßÈ÷¤Î