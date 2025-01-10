ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê43¡ËÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ê41¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤·¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê2·î2¡Á25Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡Ö¤­¤é¤éÉâÀ¤ÅÁÈÇ¸µÄÕ²°½Å»°Ïº³¡¿½¤·¸õ¡×¤È¡Ö¿Í¾ðÈ¸Ê¸¼·¸µ·ë¡×¤ÎÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬9Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤­¤é¤é¡Ý¡×¤Ï´ª¶åÏº¤¬¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ò±é¤¸¤ë±éÌÜ¤Ç¡¢1988Ç¯¡Ê¾¼63¡Ë¤Ë¶äºÂ¥»¥¾¥ó·à¾ì¤ÇÉãÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¼ç±é¤·¤¿ÉñÂæ¤ò²ÎÉñ´ì²½¤¹¤ë¡£¼·Ç·½õ¤ÏµÈ¸¶¤ÎÍ·½÷¤ª¼Ä¤ò±é¤¸¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï