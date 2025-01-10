¤Þ¤¿¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤«¤é¤ÎÂçÀã¤ò¼õ¤±¤­¤ç¤¦¡¢¸©Ä£¤Ç¤Ïº£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤äÀã¤Ë¤è¤ëÈï³²¾õ¶·¤ò¶¦Í­¤¹¤ë²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛºÆ¤ÓÂçÀã·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤â...¸©Ä£¤Çº£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤äÀã¤Ë¤è¤ëÈï³²¾õ¶·¤ò¶¦Í­¤¹¤ë²ñµÄ¤ª¤È¤È¤¤¤«¤é¤ÎÂçÀã¼õ¤±¡Ê»³·Á¡Ë ¤­¤ç¤¦¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñµÄ¤Ç¤Ï¸©¤Î³ÆÉô¤ÎÂåÉ½¼Ô¤äµ¤¾ÝÂæ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀã¤Ë¤è¤ëÈï³²¾õ¶·¤ä¡¢º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¤ò¶¦Í­