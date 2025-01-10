ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÎØÅç»Ô¤È¼î½§»Ô¤Î±è´ßÉô¤ò·ë¤Ö¹ñÆ»249¹æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¼î½§»Ô¿Î¹¾Ä®¤Ç¤ª¤è¤½20¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÚº½¤¬ÊøÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊøÍî¤·¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Ð¤¬Èø¤òÎ©¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö»ªÈø´ä¡Ê¤µ¤Ð¤ª¤¤¤ï¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÅÚº½Êø¤ì¤ÇÄÌ¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°©ºä¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÎ´µ¯¤·¤¿³¤´ß¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¤¦²óÏ©¤Î¶è´Ö¤Ç¡¢12·î27Æü¤ËÄÌ¹Ô¤¬ºÆ³«¤µ¤ì