1·î16Æü¤è¤ê³«ºÅ ¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢¡×¥·¥êー¥º¡ß¡Ö¤×¤è¥¯¥¨¡×¥³¥é¥Ü³«ºÅ·èÄê¡ª ¥»¥¬¤Ï¡¢Android/iOSÍÑ¥Ñ¥º¥ëRPG¡Ö¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¡Ê¤×¤è¥¯¥¨¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ò1·î16Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£ Æ±¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢¡×¥·¥êー¥º¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢¡×¥·¥êー¥º¤Î¥³¥é¥Ü°áÁõ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿