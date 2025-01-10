¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤«¤éÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¹âÃÎ¸©Æâ¡£1·î10ÆüÃëº¢¤«¤é¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ï´Ë¤ó¤ÇÂçÀã¤Î¶²¤ì¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹âÃÎÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï°ú¤­Â³¤­ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÅÌîÄ®¤Ç¤Ï1·î7Æüº¢¤«¤éÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤êÀÑÀã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¤ÏÀã¤Ï¤ä¤ßÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä®Ìò¾ì¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é¿¦°÷¤¬¸òÂå¤ÇÃó¼Ö¾ì¤äÉÕ¶á¤ÎÊâÆ»¤ÎÀã¤ò¤È¤ê¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÏÅà¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤ò¤¹