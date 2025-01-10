Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤ÎË¡À¯Âç³Ø¤Î¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç½÷¤¬¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿Âæ¤â¤ÎµßµÞ¼Ö¤È·Ù»¡¼ÖÎ¾¡¢¤½¤·¤Æ¾ÃËÉ¼Ö¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÏÄ®ÅÄ»ÔÁê¸¶Ä®¤Ë¤¢¤ëË¡À¯Âç³Ø¤ÎÂ¿Ëà¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï10Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¿¦°÷¡Ö²¿¼Ô¤«¤¬¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤¬¿Í¤¬10¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¡×³Ø¹»¿¦°÷¤¬ÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤äµßµÞÂâ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê