²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï10Æü¡¢MF¿å¾Â¹¨ÂÀ(34)¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤­¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµ¼°¤Ë·èÄê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤ÆÃÎ¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£±¦Â­¤Î¥­¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤¬Çä¤ê¤Ç¡¢J1¥ê¡¼¥°ÄÌ»»395»î¹ç48ÆÀÅÀ¤ò¸Ø¤ë¿å¾Â¡£²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é²á¤´¤¹²£ÉÍFM¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆÊÌÚSC¤ä¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¯¥í¥Ã¥µ¡¼¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î2022