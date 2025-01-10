¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ï10Æü¡¢¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½MF¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹(26)¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö5¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤ÏÌó250Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó4²¯1000Ëü±ß)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ë¥¬¥¹¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î¥ë¥Ä¥§¥ë¥ó½Ð¿È¤Ç¡¢2019Ç¯7·î¤Ë¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ø°ÜÀÒ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤ä¹¶·âÅªMF¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢5Ç¯È¾¤Ç¸ø¼°Àï161»î¹ç23¥´¡¼¥ë19¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£2019Ç¯9·î