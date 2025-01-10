¤Þ¤â¤Ê¤¯Î¥Ç¤¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ëÃóÆüÂç»È¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·ºßÇ¤´ü´ÖÃæ¤ËÆüËÜ¤È¤ÎÆ±ÌÁ¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ëÂç»È¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¤Î¶¼°Ò¤òÇ°Æ¬¤ËÆ±ÌÁ¹ñ¤Î´Ø·¸¶¯²½¤Ë¤è¤ëÍÞ»ßÎÏ¤Î½ÅÍ×À­¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Î¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¡¦¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ëÃóÆüÂç»È¡ÖÂçÅýÎÎ¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤Ï¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤òºÆ³èÀ­²½¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¤ª¤³¤ê¤¦¤ë²ÝÂê¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤áÆ±ÌÁ´Ø·¸¤ò²þ³×¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×