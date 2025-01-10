ÇÐÍ¥¡¦²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè1ÏÃ¤Ç¡¢Á´Íç¤Î½÷Ïº¤Î°äÂÎ¤¬¤¦¤ÄÉú¤»¤ÇÃÏÌÌ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬SNS¤òÃæ¿´¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£NHK¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸«²ò¤òÊ¹¤¤¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¡Ø¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤¹¤ëÄ©Àï¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤Î·É°Õ¡×º£´ü¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¹¾¸ÍÃæ´ü¡£µÈ¸¶Í·³Ô¤Ç°é¤Á¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÄÕ²°½Å»°