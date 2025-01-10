Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Î»ºÄ¾»Ô¾ì¤Ç¤â10Æü¡¢ÂçÀã¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£°¤Éô¤Þ¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÄ¾Çä½ê¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤ÎÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇÌîºÚ¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ïºß¸Ë¤¬¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×Àã¤Î¤¿¤á¤Ë¼ý³Ï¤¬¤Ç¤­¤º¡¢¼ý³Ï¤Ç¤­¤¿ÌîºÚ¤â±¿¤Ö¤Î¤¬º¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ÖÌîºÚ¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤Îµ­Ï¿Åª¤Ê½ë¤µ¤Ê¤É¤Ç¼ý³ÏÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÏÇÝ¤Ë¤«¤«¤ëÇÀÌô¤Ê¤É¤Î·ÐÈñ¤¬