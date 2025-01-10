1·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÄË²÷¥Þ¥Í¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ù¡£ÂçÉÙ¹ë¤Î»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡È²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡ÉÀ¨ÏÓ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦°ÃÌî¹Ã°ì¤òÅâÂô¼÷ÌÀ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°ÃÌî¡ÊÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ë¤¬7000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ñ»º¤ò»ý¤ÄÅ·µÜ»û¾æÍÎ¡Ê¶¶ÄÞ¸ù¡Ë¤Ë¡Ö°ìÂ²¤«¤é°ä»º¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç°ÃÌî¤Ï¡¢¾æÍÎ¤ÎºÊ¡¦Èþ¶×¡Ê²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡Ë¤Ë¡Ö¿Í¤«¶â¤«¡¢¤É¤Á¤é¤¬Âç»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤¬¡Ä¡£Èþ¶×¤Î