Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯(¥É¥¤¥Ä)¤«¤éFW°ËÆ£Ã£ºÈ(27)¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÆü¸å¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤­¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£°ËÆ£¤ÏÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢ÅÏ²¤¤·¤Æ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV(¥É¥¤¥Ä)¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó(¥Ù¥ë¥®¡¼)¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2Éô¤Ç10»î¹ç1¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë