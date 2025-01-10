[Alexandros]¤¬¡¢1·î9Æü¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ù¤Ë½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¼çÂê²Î¡Ö¶â»úÅã¡×¤ÎPV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¢¡[Alexandros] MV¡Ø¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤òÁê¼ê¤Ë»ñ»º´ÉÍý¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤Î½õ¸À¤ò¹Ô¤¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡¦°ÃÌî¹Ã°ì¡ÊÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ë¤¬¶âÍ»ÃÎ¼±¤òÉð´ï¤ËºöÆ°¤¹¤ëÄË²÷¥Þ¥Í¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£»ñ»º²È°ìÂ²¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿°ÃÌî¤¬¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤ä°¦¿ÍÌäÂê¡¢Î¢¶âµ¿ÏÇ¤Ê¤É¡È¶â¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿ô¡¹¤Î