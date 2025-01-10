Wen-Yee Lee¡ÎÂæËÌ£±£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÂæÏÑ¤Î³ÔÃÒµ±·ÐºÑÉôÄ¹¤Ï£±£°Æü¡¢ÂæÏÑÀ½È¾Æ³ÂÎ¤Îµ»½ÑÅªÍ¥°ÌÀ­¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬²Ý¤¹´ØÀÇ¤¬È¾Æ³ÂÎÍ¢½Ð¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÂæÏÑÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÁ´¤Æ¤Î¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤¬º£Ç¯¤ÎÂæÏÑ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ô·ÐºÑÉôÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬ÂæÏÑ¤ÎÍ¢½Ð¼õÃí¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢È¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê