¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/10¡ÛEXILE SHOKICHI¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£±ù¤È²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛEXILE SHOKICHI¤Î¥¤¥±¥á¥ó±ù¤Ã»Ò¢¡EXILE SHOKICHI¡¢Ç¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¸ø³«SHOKICHI¤Ï¡ÖÀµ·î¤Ï±ù¤Ã»Ò¤È²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿ ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥®¥¿¡¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÇÍ·¤Ö±ù¤òÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯Ä¯¤á¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶ËþºÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¤ò³ê¤ë±ù¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ë»Ñ¤ä