¿·Ç¯¡¢¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¡¢ÊÔ½¸ÉôÃíÌÜ¤Îºî²È½é·Ø¡¢½éÇä¤ê¡¢½é¶¥¤ê¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÀáÌÜ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÀµ·î¤¬¤È¤Ã¤¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¿·¤·¤¤Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤À¤«ÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢5¤ÎÇÜ¿ô¤ÎÇ¯¤Ï²¿¤À¤«¶èÀÚ¤ê¤Ã¤Ý¤¤¡£2015Ç¯¤·¤«¤ê¡¢2020Ç¯¤·¤«¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬2025Ç¯