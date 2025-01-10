¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê30¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖBS10¡Ê¥Ó¡¼¥¨¥¹¥Æ¥ó¡Ë¡×³«¶Éµ­¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Þ¡¼¥¸¥ã¥óÈÖÁÈ¤ä¡¢º£Ç¯¿·¤¿¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¡ÖÆüÀ¶¿©ÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÄËã¿ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼BS10¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Æ±Âç²ñ¤Î¾Þ¶â¤¬¡¢¹ñÆâ¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â³Û¤ÎÁí³Û1000Ëü±ß¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â500Ëü±ß¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö1000Ëü±ß¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¡Ö¤³¤Î¥Ü¡¼¥É»ý¤Ã¤Æ