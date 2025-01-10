¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢²Æ¤Î»²±¡Áª¤ÇÈæÎãÂåÉ½¤Ç650ËüÉ¼°Ê¾å³ÍÆÀ¤·¡¢µÄÀÊ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹·èµÄ°Æ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¦»ºÅÞÅÄÂ¼ÃÒ»Ò °Ñ°÷Ä¹¡Ö¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ëÀï¤¤¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¡×¶¦»ºÅÞ¤Ï10Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢ÅÞËÜÉô¤ÇÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤ÎÁí²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¼¡¤Î»²±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Ë¸·¤·¤¤¿³È½¤ò²¼¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ëÅ¸Ë¾¤ò³«¤¯Áªµó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¢§²þÁª¤¹