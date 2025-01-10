110ÈÖÄÌÊó¤òÅ¬ÀÚ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡Ö110ÈÖ¤ÎÆü¡×¤Î10Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£Àé½»½ð¤Ç¤ÏÂè65Âå²£¹Ë¤Îµ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬°ìÆü½ðÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ö»ö·ï¡¢»ö¸Î¡¢½õ¤±¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ï110ÈÖ¡£Çº¤ß¿´ÇÛ¤Ï#9110¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£°ìÆü½ðÄ¹¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿µ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È·Ù»ëÄ£Àé½»½ð¤Î»³²¼¶³´²½ðÄ¹=2025Ç¯1·î10Æü¸áÁ°10»þ34Ê¬¡¢ÅìµþÅÔÂ­Î©¶èÀé½»°°Ä®¡¢Èæ²ÅÅ¸¶ê»£±ÆÆ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤Ï1ÆüÊ¿¶ÑÌó5800·ï¤Î110ÈÖÄÌÊó¤ò