¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦µÈÉðÀéñ¥¤Î½é¼Ì¿¿½¸¡ØµÈÉðÀéñ¥ 1st¼Ì¿¿½¸ ñ¥ÁÖ¡Ù¤¬¡¢3·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Û¥­¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¡ª¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤°µÈÉðÀéñ¥»£±Æ¤ÏÃÏ¸µ¡¦¹­Åç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÈøÆ»¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤ä¹¾ÅÄÅç¤Î³¤¤Ê¤É¡¢²Æ¤Î¹­Åç¤ò½ä¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢Íá°á¤äÇò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È