3½µ´Ö¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò·Ð¤ÆºÆ³«¤¹¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡£2025Ç¯½éÀï¤È¤Ê¤ëÂè16Àá¡¢¶âÍË¤Ë6°Ì¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È(¾¡¤ÁÅÀ25)vs2°Ì¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó(¾¡¤ÁÅÀ32)¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÏÇ¯ÆâºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Àá¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ë3È¯²÷¾¡¤È¤·¤¿¡£¸åÈ¾È¾¤Ð¤ËMF¥°¥í¥¹¤¬Âà¾ì¤·¤Æ10¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Á¤­¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤òÎÉ¤¤·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÁê¼ê¤ËÆÀ°Õ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤ë¤«¡£°ì