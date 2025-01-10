ÊÛ¸î»Î¤ÎÈ¬Âå±Ñµ±»á¡Ê60¡Ë¤¬10Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹­¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Ãæµï¤Ï9Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÀ¼ÌÀ¤ò¸øÉ½¡£¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê¤ò¾å¤²¤ëÅù¤ÎË½ÎÏ¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ìÉôÊóÆ»¤òÈÝÄê¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å