¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê39¡Ë¤¬9Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¼êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÄê¿©²°¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤ª¤¤¤¯¤éËü±ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡×¡Ö¥ì¥·¥Ô¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÂô¤¢¤«¤Í¤Î¼êÎÁÍý¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢Æù¤¸¤ã¤¬¤ä¶Ì»Ò¾Æ¤­¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ÖÄ«¿©¤ä¡¢¥«¥­¤È¤¦¤É¤ó¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡Ö¤¦¤É¤ó¥«¥­¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×¡¢¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥­¤ä¡¢¥¹¥¤