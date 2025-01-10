¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡Ê43¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÁ°¸þ¤­¶µ¼¼¡×¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦4ÃÄÂÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê31¡áÂç¶¶¡Ë¤ÎÁê¼ê¤Î½ý¸ýÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×È¯¸À¤Î¿¿°Õ¤ò¿äÂ¬¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ï1·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê26¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È4ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£ºòÇ¯12·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬Îý½¬Ãæ¤Ëº¸ÌÜ¾å¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç