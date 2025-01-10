½÷Î®¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê30¡Ë¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÄ¬ÅÄÎè»Ò¡Ê41¡Ë¤é¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿BS10¤Î³«¶Éµ­¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ëBSÊüÁ÷¶ÉBSJapanext¤¬Æ±Æü¤«¤éBS10¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¡ÈBS10¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢2¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±¿±Ä¤ò³«»Ï¡£Æó¿Í¤Ï¡¢Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£Ä¬ÅÄ¤Ï¿·¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö