1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍË～¶âÍË13»þ～15»þ30Ê¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£1·î10Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¡Ö11·î¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶âÁ°Ç¯Èæ¤Ç0.3%¸º4¥«·îÏ¢Â³¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤È¤¤¤¦µ­»ö¤ä¡¢Åìµþ¿·Ê¹¤Î¼ÒÀâ¡Ö²ð¸î¿¦°÷¤Î¸º¾¯ÂÔ¶ø²þÁ±¤ò²ÃÂ®¤»¤Í¤Ð¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÃÝ¤ä¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚÍý¤é¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ Ä«Æü¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êª²Á