¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²è¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢2024Ç¯¤Î»ëÄ°¡¦¹ØÆÉ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡ÖFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à2024Ç¯¿Íµ¤ºîÉÊ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£¹ñÆâ¥É¥é¥Þ1°Ì¤ÏÌÜ¹õÏ¡¡õÍ­Â¼²Í½ã¤¬½Ð±é¤Î¤¢¤ÎºîÉÊÆ±¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï¡¢¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¹ñÆâ±Ç²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥¸¥¢±Ç²è¡¢BL¡¢¥Þ¥ó¥¬¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¸«ÊüÂê¤ÇºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤È¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤«¤éºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×10¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹