¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ­»ö¤Ç¸«¤ë¡Û ¢£¿·¶Ê¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¡×¤Ï¡¢1·î11ÆüÊüÁ÷¤ÎJ-WAVE¡ØRADIO DONUTS¡Ù¤Ë¤Æ½é¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª Î¥º§ÅÁÀâ¤¬¡¢1·î15Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ 2024Ç¯¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤­¤¿Î¥º§ÅÁÀâ¡£ º£ºî¤Ï¡¢Èà¤é¤¬2024Ç¯Ëö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØFM802 RADIO CRAZY¡Ù¡ØCOUNTDOWN JAPAN 24/25¡Ù¤Ë¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËSNS¤Ê¤É