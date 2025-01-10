¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/10¡Û2025Ç¯3·î2Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKANSAI COLLECTION 2025 SPRING¡õSUMMER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢´Ø¥³¥ì¡Ë¤ÎÂè3ÃÆ½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´Ø¥³¥ì¡×Âè3ÃÆ½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¢¡ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡õ»ÔÄ¹¡Ö´Ø¥³¥ì¡×ÅÐ¾ìµÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¦ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢²£»³±Ñ¹¬¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤¬¡¢2025Ç¯4·î13Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£²£»³»ÔÄ¹¤Ï¡Ö´Ø¥³¥ì¡×