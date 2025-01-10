¿·Ç¯¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Àµ·îÎÁÍý¤Ë¤ª¼ò¡¢½é·Ø¤ä½éÇä¤ê¤Ê¤É¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢½éÇä¤ê¤ÎÊ¡ÂÞ¤¬Âç¹¥¤­¤ÊÉ®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤Î¤ä¤é¤«¤·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ Ê¡ÂÞ¤òÃÖ¤­Ëº¤ì¤¿¡ª Íî¤Á¹þ¤à»ä¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡Ä⁉ ½éÇä¤ê¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ëÆâ¤òÃµ¤·¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿2¿Í¤Î½÷À­¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¤³¤Î°ìÇ¯¡¢²ÙÊª¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À­¤¿¤Á¤Ë¹¬±¿¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê