¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤ÎÀîºê´õ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£É×¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤Îº¤¤Ã¤¿À­¼Á¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÀîºê´õ¡ÛÉ×¡¦¥¢¥ì¥¯¤¬¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÏÓ»þ·×¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê¤ò¡Ö¤Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ç·ãÅÜÊ¶¼ºÊªÂ¿¤¹¤®¤Ç¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹MAX¡ª¡ª¡×Àîºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹MAX¡ª¡ª¸¶°ø¤Ï¡¢¡¢¡¢¥¢¥ì¥¯¡×¤ÈÁáÂ®¥ä¥ê¶Ì¤Ë¡£¡Ö¤³¤³£±¤«·î¤Ç¼Ö¤Î¥«¥®¥¸¥à¤Î¥­¡¼¡×¤È¡¢Ìµ¤¯¤»¤ÐÁêÅöÀ¸³è¤¬ÉÔÊØ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¼º¤¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖËÜÆü¥í¥ì