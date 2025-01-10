1·î9Æü¡¢ÃæµïÀµ¹­¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯Ëö¤«¤éÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæµïÀµ¹­¡¢ÉðÅÄÉñ¹á¤È¤Î¡È6Ç¯°¦¡É¤Î¥¦¥é¤Ç±£¤·¤Æ¤­¤¿¡ÖÇ¯²¼½÷À­¡×¡Ö½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿°û¤ß²ñ¤Ç¡¢°Õ¿Þ¤»¤ºÃæµï¤µ¤ó¤È2¿Í¤­¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿½÷À­¤¬¡¢À­ÅªÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÏÂ²ò¶â¤È¤·¤Æ¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ï½÷À­¤Ë9000Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ