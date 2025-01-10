J1±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï10Æü¡¢ÃÞÇÈÂçGKº´Æ£ÎÜÀ±¤Î2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¿·²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î2026¥·¡¼¥º¥ó¿·²ÃÆþÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤Îº´Æ£ÎÜÀ±Áª¼ê¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£♦️º´Æ£ ¥³¥á¥ó¥Èhttps://t.co/EdpQKxN4tK#º´Æ£ÎÜÀ±#urawareds #±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º #WeareREDS pic.twitter.com/kn9uvpOBCw— ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë (@REDSOFFICIAL) January 10, 2025Âç³Ø¶þ»Ø¤Î¹â¿ÈÄ¹¼é¸î¿À±ºÏÂ¤¬Âç³ØºÇ¹âÊö¤Î¼é