1·î10Æü¤Ï¡Ö110ÈÖ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£µîÇ¯´ó¤»¤é¤ì¤¿110ÈÖ¤Î7·ï¤Ë1·ï¤Ï¶ÛµÞÀ­¤Î¤Ê¤¤ÄÌÊó¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄ»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢110ÈÖÄÌÊó¤Î¼ÂºÝ¤ÎÎ®¤ì¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë¼õÍý¤·¤¿110ÈÖÄÌÊó¤Ï¡¢3Ëü3,581·ï¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á4,757·ï¤Ï¡¢Æ»Ï©¤¬½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤â¤Î¤ä¡¢Íî¤È¤·Êª¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢¶ÛµÞ