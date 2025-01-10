¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¥ß¥ê¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥º¤µ¤ó¤òºÊ¤Ë»ý¤Ä¥Û¥ï¥¤¥È¡£2¿Í¤Ï¤¾¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥â¥Î¥¯¥í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£1Ëç¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¥¢¥À¥à¥º¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ë»Ñ¤Ç¡¢¡Ö·¯¤ÎÈ¾Ê¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¾Ê¬¡×¤È¤Î¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÂè°ì»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï2021Ç¯²Æ¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÆþ¤ê¡£º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Î½Ð¾ì