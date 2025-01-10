2024Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖB'z¡×¤¬2025Ç¯1·î10Æü¡¢ÆÍÇ¡¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë²áµî¤Î¥é¥¤¥ÖÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖB'z¸ø¼°¤¬ËÜµ¤½Ð¤·»Ï¤á¤¿¡×Ê£¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤­¤¿B'z¤À¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯¤Þ¤Ç¹ÈÇò¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢24Ç¯¸å´ü¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¼ç