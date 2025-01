今春に放送されるHBCオリジナルドラマ『三笠のキングと、あと数人』の主題歌であるGLAYの「Beautiful like you」が、同局の制作により札幌市で開催されるスキージャンプ大会「2025 HBCカップジャンプ」のエンディング曲に決定した。「Beautiful like you」は先日「第17回CDショップ大賞2025」にも入賞した最新アルバム『Back To The Pops』に収録されており、ファンの間でも人気のバラードである。1月13日に全国ネットにてオンエア