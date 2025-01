日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。トランプ本人が上映阻止を画策! 世界一ヤバい大統領の誕生秘話!***『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』評点:★4.5点(5点満点)© 2024 APPRENTICE PRODUCTIONS ONTARIO INC. / PROFILE PRODUCTIONS 2 APS / TAILORED FILMS LTD. All Rights Reserved.人間はどこまでも幼稚で下劣になれる「勝