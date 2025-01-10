Photo: R.Mitsubori 2023Ç¯1·î1Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ºßÂð¶ÐÌ³¤Ç¡¢°ì¿Í¤ª¤¦¤Áºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤»ä¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¾²ÃÈË¼¤ä¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÅÅµ¤Âå¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¥Õ¥ê¡¼¥¹¤ä¤Ò¤¶³Ý¤±¤À¤±¤¸¤ã´¨¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦»þ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÅÁÅýÅª¤Ê´Ê°×ÃÈË¼´ï¶ñŽ¢Åò¤¿¤ó¤ÝŽ£¤Ç¤¹¡£ ¥¿¥ó¥²²½³Ø¹©¶È Î©¤ÄÅò¤¿¤ó¤Ý ¥ª¥ì¥ó¥¸ 2.6L ÂÞÉÕ¤­ TN00314