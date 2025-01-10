Ãæ¹ñÈ¯¤ÎÆ°²è¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤òµ¬À©¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·¤¿¤ÊË¡Î§¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆTikTokÂ¦¤¬Ë¡Î§¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢²¼¤ÇµîÇ¯¡¢TikTok¤òµ¬À©¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊË¡Î§¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¤¬º£·î19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«»ö¶È¤òÇäµÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¢¥×¥ê¤ÎÇÛ¿®¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÇäµÑ´ü¸Â¤¬¶á