¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¤­¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤¬2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉô½ü¤¯¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¤­¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤Ï¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤ä¼ê²¡¤·Áö¹Ô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤É¤Ë¼ÂÍÑ¤Ç¤­¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â¡¢»öÁ°¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¤­¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ù¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¸¶ºî¤Ç¤¢¤ë³¨ËÜ½ÐÈÇ¤«¤é80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥½¥É¡¼Åç¤ÇÆ¯¤¯¤­¤«