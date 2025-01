The Walkmenのハミルトン・ライトハウザーが、3月7日にGlassnote Recordsからニューアルバム『This Side Of The Island』をリリース。また、アルバムより先行シングル「Knockin’ Heart」をリリースした。 (関連:【映像あり】ハミルトン・ライトハウザー、ニューアルバムからの先行シングル「Knockin’ Heart」MV) 本アルバムは、自身と、The Nationalのアーロン・デスナ}