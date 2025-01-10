¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£TVCM¥½¥ó¥°¤Ï¡¢¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤Î¿·¶Ê¡ÖÌ´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¡× ¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤¬¡¢1·î20Æü¤è¤êÊü±Ç¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¸ー¥ó¥º¿·TVCM¤Ë¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢CM±ÇÁü¤¬¥æ¥Ë¥¯¥í¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤Ï¡¢LifeWear¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¶¦