Amazonが2025年1月9日に、小売業者が自社のウェブサイト上で広告を表示できるようにするサービス「Amazon Retail Ad Service」を発表しました。Amazon Retail Ad Service - Retail Media Advertising Solution | Amazon Adshttps://advertising.amazon.com/retail-ad-serviceAmazon is selling the tech behind its $50 billion ad business to other retailers - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/9/24339933/amazon-ret